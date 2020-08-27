ВАШИНГТОН, 27 авг /ПРАЙМ/. Американские биржевые индексы S&P и Dow растут, NASDAQ снижается на заявлениях ФРС по инфляции, свидетельствуют результаты торгов.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 0,22%, до 3486,36 пункта — чуть ниже рекорда. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,2%, до 11629,54 пункта. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,62%, до 28506,89 пункта.

Ранее глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что американский центробанк может продолжить поддерживать экономику, даже если инфляция вырастет выше уровня таргетирования в 2%, поскольку в прошлые годы инфляция была сравнительно низкой. Таким образом, ФРС будет отдавать больше предпочтения своей второй основной задаче — занятости. Решение ФРС, которое может сохранить низкие процентные ставки на протяжении долгого времени, было ожидаемым, но все равно вызвало оживление на рынках по ходу дня.