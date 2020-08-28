МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Портфель выданных российскими банками кредитных карт в июле увеличился на 2,7% — до 919,6 миллиарда рублей, что помогло ему отыграть произошедшее во время пандемии падение и превысить мартовский показатель, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс", которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом число кредитных карт в портфеле банков в июле также увеличилось — на 3,5%, до 37 миллионов единиц.

Во многом это произошло благодаря рекордным за последние десять лет выдачам кредиток. Так, российские банки в прошлом месяце выдали 1,62 миллиона кредитных карт, что превысило зафиксированный в декабре 2018 года рекорд в 1,5 раза, отметили в компании. В результате банки выдали россиянам почти 61 миллиард рублей против 37,2 миллиарда рублей в июне и 54,5 миллиарда рублей в марте.

Таким ростом рынок обязан сделке по покупке крупного портфеля кредитных карт, указывает гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. "Причиной столь бурного роста выданных карт в данном случае служит крупная сделка по покупке портфеля кредитных карт одним из игроков на рынке. В остальном же динамика объема выдач кредитных карт находится в пределах умеренного роста", — отметил он.

В то же время портфель просроченных кредитных карт вырос за прошлый месяц на 3,6% — до 149,7 миллиарда рублей, а вот их количество увеличилось на 2%, или 51,5 тысячи карт, — до 2,58 миллиона единиц.