МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в большинстве своем растут на оптимизме вокруг выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,51% — до 3367,04 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,84%, до 2280,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,87%, до 25500,06 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,74%, до 2360,92 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,42%, до 23306,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 же снижался на 0,75%, до 6080 пунктов.

В пятницу азиатские инвесторы с оптимизмом отыгрывают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле. Пауэлл заявил, что американский центробанк может продолжить поддерживать экономику и сохранять низкие процентные ставки, даже если инфляция вырастет выше уровня таргетирования в 2%, поскольку в прошлые годы инфляция была сравнительно низкой. Таким образом, ФРС будет отдавать больше предпочтения своей второй основной задаче — занятости.

"Японские акции восстанавливаются, поскольку настроения инвесторов улучшились после того, как была пересмотрена денежно-кредитная политика США", — прокомментировали агентству Франс Пресс ситуацию на примере японского рынка аналитики Okasan Online Securities.