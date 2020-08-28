МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром снижается к иене после новостей о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск курс доллара к иене снижался до 106,42 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,55 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1865 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1829 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,39%, до 92,64 пункта.

В пятницу японское общественное телевидение сообщило, что Абэ намерен подать в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. Ожидается, что сам Абэ может объявить об этом на специальной пресс-конференции позднее в пятницу.

До этих новостей курс доллара уверенно рос к иене на фоне роста доходности десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries). В четверг она выросла более чем на 3% к уровню предыдущего закрытия — примерно до 0,77%.

Рост доходности был вызван выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на экономической конференции в Джексон-Хоуле. Пауэлл заявил, что американский центробанк может продолжить поддерживать экономику и сохранять низкие процентные ставки, даже если инфляция вырастет выше целевого уровня в 2%, поскольку в прошлые годы инфляция была сравнительно низкой.

Позднее в пятницу инвесторы также ждут статистику, которая может изменить настроения на рынках. Министерство торговли США обнародует данные о потребительских доходах и расходах в стране. Аналитики ждут снижения доходов в июле на 0,2% и увеличения расходов на 1,5% в месячном выражении.