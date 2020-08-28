МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рубль растет к доллару и почти растерял рост первых минут торгов к евро на фоне укрепления европейской валюты на форекс.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 43 копейки, до 74,54 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 88,59 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро на форекс дорожает на 0,5% — до 1,1882 доллара.

Стоимость нефти снижается на 0,04% — до 45,58 доллара за баррель марки Brent.