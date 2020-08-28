МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ с утра снижается по рублевому индексу Мосбиржи на фоне роста рубля к доллару. Долларовый фондовый индекс РТС растет.

Так, индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,5%, до уровня 2998 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,1% — до 1266 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара теряет 33 копейки, до 74,64 рубля. Таким образом, рублевые цены российских акций попадают под давление на фоне этой динамики, долларовые получают поддержку.

Стоимость нефти снижается на 0,3%, до 45,47 доллара за баррель по марке Brent.