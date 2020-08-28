ТОКИО, 28 авг — ПРАЙМ. Котировки на Токийской бирже в пятницу снизились после известия о предстоящей отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщило агентство Киодо.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, снизился на 1,41%, до 22882,65 пункта.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, упал на 11,02 пункта или 0,68% до отметки 1604,87 пункта.

Как сообщили СМИ, Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, в этот понедельник 24 августа Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".