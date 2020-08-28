МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу о основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.50 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,93% — до 5,11 доллара, "Новатэка" — на 0,27%, до 146,6 доллара, "Лукойла" — на 1%, до 68,15 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,26% — до 4,88 доллара, "Газпром нефти" — на 0,35%, до 21,23 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,59% — до 25,89 доллара, "Северстали" — на 0,12%, до 12,55 доллара, НЛМК — росла на 0,1%, до 21,08 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,58% — до 0,92 доллара, Сбербанка — на 0,04%, до 12,03 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,49%, до 24,88 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,36% — до 5,6 доллара, "Магнита" — на 1,09%, до 15,04 доллара. Расписки "Ленты" дешевели на 0,45%, до 2,74 доллара.