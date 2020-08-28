МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом, при этом японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 1,4% на фоне заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ об отставке, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,6% — до 3403,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2%, до 2305,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,6%, до 25422,06 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,4% — до 2353,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,86%, до 6073,8 пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 1,41%, до 22882,65 пункта.

Трейдеры в пятницу отыгрывали заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла на экономической конференции в Джексон-Хоуле по поводу стратегии долгосрочного таргетирования экономических показателей. Так, комитет по денежной политике ФРС скорректировал свою стратегию для достижения долгосрочной цели инфляции в среднем в 2%, что свидетельствует о продолжении проинфляционной политики регулятора.

Федрезерв указал, что "после периодов, когда инфляция постоянно опускалась ниже 2%, соответствующая денежно-кредитная политика, вероятно, будет нацелена на достижение умеренной инфляции выше 2% на протяжении некоторого времени".

Японский Nikkei, который рос на протяжении большей части торговой сессии, перешел к резкому снижению после того, как Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку с поста премьер-министра Японии по причинам, связанным со здоровьем.

"Это негативный фактор для японского рынка акций, потому что вызывает вопросы относительно политических перспектив в стране", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).