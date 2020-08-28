МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в пятницу на статистике из Германии и Франции, которая усилила опасения за перспективы экономики региона, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.45 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,02% — до 6001,1 пункта, французский CAC 40 — опускался на 0,22%, до 5005,45 пункта, немецкий индекс DAX — снижался на 0,4%, до 13043,9 пункта.

В пятницу инвесторы оценивают статистику из Германии и Франции. Так, по окончательным данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), ВВП страны во втором квартале 2020 года сократился на рекордные 13,8% по сравнению с первым кварталом, что совпало с предварительной оценкой и прогнозами.

В то же время исследовательская компания Gfk сообщила до открытия торгов, что индекс доверия потребителей к экономике Германии в сентябре упал до минус 1,8 пункта с пересмотренного уровня августа в минус 0,2 пункта. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 1,2 пункта.

В то же время на настроения рынков продолжают влиять сделанные днем ранее заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла по поводу стратегии долгосрочного таргетирования экономических показателей.

"Пауэлл представил новый подход к политике на вчерашнем заседании в Джексон-Хоуле, изменив целевой показатель инфляции ФРС с 2% до "2% со временем", как и ожидалось. Последнее изменение позволит ФРС дольше удерживать процентные ставки на низком уровне и сконцентрироваться на достижении более стабильного рынка труда в условиях пандемии Covid-19", — считает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), мнение которой приводит агентство Франс Пресс.