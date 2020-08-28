МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Курс иены растет по отношению к доллару в пятницу днем после новостей о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ уйдет в отставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.51 мск курс доллара к иене снижался до 105,61 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,55 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1907 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1829 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,71%, до 92,34 пункта.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу заявил, что принял решение о своей отставке по причинам, связанным с состоянием здоровья. После данных новостей курс более надежной иены сменил направление по отношению к доллару и перешел к росту.

Стратеги ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, что "абэномика" была одним из ключевых факторов ослабления иены в предыдущие годы. Однако, по их словам, для иены важнее всего позиция Банка Японии, и пока слишком рано говорить о том, окажет ли отставка Абэ существенное влияние на политику центробанка.

Курс доллара в целом остается под давлением по отношению к большинству других основных мировых валют на заявлениях главы ФРС США Джерома Пауэлла по поводу нового подхода к долгосрочному таргетированию инфляции. Заявления Пауэлла были интерпретированы рынками как возможность сохранения ФРС крайне низких процентных ставок на протяжении длительного периода времени.

Валютный стратег Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen) сказал агентству, что эта новая стратегия "превратила денежно-кредитную политику США в черный ящик" — систему, работу которой невозможно понять извне. По мнению эксперта, можно сделать вывод, что ФРС не следует какой-либо конкретной формуле для определения сроков повышения ставки и может выбирать временной период для измерения средней инфляции.