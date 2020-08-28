МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу растут на увеличении аппетита к риску после выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, следует из данных торгов.

По состоянию на 14.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,45%, до 28596 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 11964,38 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 3496,62 пункта.

В пятницу подъем рисковых настроений на рынках обусловлен оценкой выступления Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле в четверг. Пауэлл сделал объявление по поводу стратегии долгосрочного таргетирования экономических показателей. Так, комитет по денежной политике ФРС скорректировал свою стратегию для достижения долгосрочной цели инфляции в среднем в 2%, что свидетельствует о продолжении проинфляционной политики регулятора.

Заявления Пауэлла были интерпретированы рынками как возможность сохранения ФРС крайне низких процентных ставок на протяжении длительного периода времени.

Тем временем поддержку индексам оказал рост акций отдельных компаний. Бумаги HP на предварительных торгах растут в цене более чем на 3% после публикации финансовой отчетности за третий квартал. Dell Technologies прибавила 3% также после отчета о квартальной прибыли, которая превзошла ожидания.