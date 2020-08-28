МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рубль днем уверенно корректируется вверх против доллара и в меньшей степени – к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе до 1,1907 доллара.

Высокие цены на нефть и рост стоимости рублевых гособлигаций поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.11 мск падал на 65 копеек, до 74,32 рубля, курс евро — на 12 копеек, до уровня 88,48 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Российская валюта в пятницу продолжает убедительно корректироваться вверх после падения в течение первой половины завершающейся недели, которая привела курсы доллара и евро на максимумы за несколько месяцев.

Рублевые "быки" продолжают опираться на позитивную динамику ценового индекса Мосбиржи государственных облигаций RGBI. Он растет второй день подряд после удачного размещения Минфином РФ ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года. Ведомство смогло продать бумаг на 85,183 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 297,392 миллиарда.

Внешний позитивный фон поддерживается растущими на 0,2-0,4% американскими фондовыми индексами. Они продолжают отыгрывать заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла, которые дают надежду на длительную мягкую монетарную политику финрегулятора, несмотря на возможную инфляцию.

Цены на нефть также остаются вблизи максимумов с марта и в пятницу днем не меняются к предыдущему закрытию около 45,6 доллара за баррель сорта Brent. Удерживающее от роста влияние на нефтяные котировки оказывает ослабление штормовой активности в нефтедобывающих районах США, а также отсутствие существенного ущерба для нефтяной отрасли страны.

В итоге, доллар и евро теряют днем 0,1-0,9%. Рублевая цена нефти опустилась ниже уровня 3,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Давление на рубль из-за геополитической обеспокоенности несколько ослабло в отсутствие новых событий и заявлений, отмечает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"Тем не менее ближе к вечеру мы бы не исключали возврата курса к 75 рубля за доллар, поскольку участники рынка все-таки могут опасаться усиления геополитической напряженности на выходных. Кроме того, доллар может начать восстанавливаться. Однако если выходные пройдут спокойно, то на следующей неделе рубль продолжит укрепляться, и курс может достичь отметки 73 рубля за доллар", — оценил он.

Сохранение глобальной тенденции доллара к ослаблению сулит рост товарных цен на среднесрочном горизонте, считает Олег Кочетков из "МТС банка".

"Отсутствие дальнейшей эскалации конфликта в Беларуси и ситуации вокруг Алексея Навального делает основным драйвером рубля будущий рост прибылей экспортёров. Пока же можно говорить об остановке снижения рубля, сегодня мы ориентируемся на диапазон 73,70-74,70 рубля за доллар", — добавил он.