МОСКВА, 28 авг- ПРАЙМ. Оператор сетей быстрого питания Yum China Holdings Inc., акции которого уже торгуются на бирже Нью-Йорка, получил одобрение от регулятора Гонконга на проведение листинга на Гонконгской фондовой бирже, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Крупнейший оператор сетей быстрого питания в Китае, который управляет в стране американскими брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell, рассматривает возможность оценки спроса инвесторов на акции уже на следующей неделе", — сказали источники. Агентство добавляет, что Yum China в рамках данного шага может привлечь около 2 миллиардов долларов. При этом детали листинга пока неизвестны.

Акции Yum China уже торгуются на бирже Нью-Йорка, и в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают более чем на 3%.

Yum China управляет 10 тысячами ресторанов более чем в 1400 городах Китая. В 2016 году компания выделилась из американской Yum! Brands, став независимой и получив эксклюзивные права на управление брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell в Китае.