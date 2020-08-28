МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Розничные инвесторы во втором квартале 2020 года купили на Мосбирже российских акций на 127 миллиардов рублей, что на 49% больше, чем в первом квартале, а покупки иностранных акций на Санкт-Петербургской бирже подскочили более чем в три раза — до 91 миллиарда рублей, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала ЦБ "Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг".

На фоне повышенной активности розничных инвесторов в условиях волатильности по итогам второго квартала сохранялся высокий объем биржевых торгов на фондовом рынке, оценили в Центробанке.

"На нетто-основе розничные инвесторы купили российских акций на 127 миллиардов рублей на Московской бирже и иностранных акций на 91 миллиард рублей на Санкт-Петербургской бирже (рост на 49% и 225% к предыдущему кварталу соответственно)", — говорится в обзоре.

Доля розничных инвесторов в структуре биржевых торгов акциями выросла во втором квартале до 47% (с 40% кварталом ранее, и с 34% годом ранее), оценили в ЦБ. Совокупный объем операций профучастников на фондовом рынке в прошлом квартале составил 32,7 триллиона рублей, в том числе объем биржевых операций – 26,7 триллиона, подсчитали в ЦБ.