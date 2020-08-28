МИНСК, 28 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии установил официальные курсы валют на субботу и воскресенье, за неделю доллар подорожал к белорусскому рублю на 5,5%, евро – на 6,2%, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Согласно сайту, курс доллара на выходные вырос по сравнению с пятницей на 0,07%, до 2,6631 белорусского рубля за один доллар, евро – на 0,56%, до 3,1668 белорусского рубля за один евро, российского рубля – на 0,82%, до 3,5702 белорусского рубля за 100 российских. При этом в первой половине недели доллар и евро дорожали примерно на 1,8% в день.

Таким образом, курс доллара в Белоруссии за неделю вырос на 5,5%, евро – на 6,2%, российского рубля – на 5%.

С момента проведения президентских выборов в республике 9 августа курс доллара к белорусскому рублю вырос на 8,78%, евро – на 9,31%, российского рубля – на 7,38%.

Между тем, в коммерческих банках доллар продают по 2,747-2,82, евро — по 3,255-3,33 белорусского рубля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что государство не допустит обвала белорусского рубля, но и не сдерживает его курс искусственно, "уцепившись руками".

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.