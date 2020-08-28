МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Наиболее интересными альтернативами валютных вкладов опрошенные "Прайм" эксперты называют рыночные инструменты – вложения в банковские ноты, ETF, ИИС или зарубежные фонды. При этом чем инвестиция выгоднее, тем больше рисков она таит, предупреждают они.

Ситуация с валютными сбережениями остается неоднозначной: с одной стороны, на фоне текущих курсов они остаются привлекательными, с другой – банки постоянно снижают ставки по таким вкладам. Сейчас они уже около нуля, а на фоне сообщений о комиссии по счетам в евро, сохранять депозиты в валюте становится все менее выгодно.

В результате, россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 миллиона долларов против 332,1 миллиона долларов месяцем ранее, подсчитали в РИА Новости на основе данных ЦБ. При этом в отличие от прошлого месяца валютные депозиты забирают как из системно значимых, так и из менее крупных кредитных организаций. В целом только за один месяц объем привлеченных банками валютных средств сократился в 7 раз.

Главные причины лежат прямо на поверхности: даже самый лучший процент по вкладам не покрывает реальную инфляцию. А по валютным депозитам процент и вовсе отрицательный с учетом комиссии.

"Пусть даже эти отрицательные ставки маскируют под плату за обслуживание счета, при любом раскладе клиенту не хочется терять даже 0,1% от своих денег — ведь банки всегда приносили небольшой, но доход", — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Если добавить к этому еще и налогообложение доходов с вкладов свыше 1 млн рублей в рублевом эквиваленте с 2021 года, то перспективы таких депозитов становятся и вовсе сомнительными.

"В то же время многие россияне вынуждены забирать валюту со своих вкладов, потому что им просто не на что жить и нечем покрывать текущие расходы. После первой волны заражения COVID-19 и связанных с ней ограничительных мер, с работой и с заработками у большинства наших соотечественников стало совсем худо. Вот люди и проедают свои накопления, сделанные в прежние относительно благополучные годы", — добавила ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков "Грамотей" Кира Лист.

Кроме того, многие предполагают, что в случае форс-мажора в экономике рубль рухнет, и тогда забрать валюту из банков станет непросто. Есть риск, что валютные вклады окажутся замороженными, поэтому их владельцы стремятся подсуетиться сейчас, отметила она.

РУБЛИ ИЛИ ВАЛЮТА?

Как правило, клиенты банков, забирая валюту со вкладов, перекладывают ее на текущие счета – в рублях или валюте. По мнению экспертов, значительной выгоды от конвертации средств в рубли клиенты банков не увидят. "Вместе со снижением ставки ЦБ снижается прибыльность почти всех рублевых инструментов, доступных розничному инвестору", — считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Кроме того, в перспективе аналитики ожидают дальнейший спад рубля и говорят об отметках в 90 и даже 100 рублей за евро. Самые пессимистичные прогнозы по доллару затрагивают уровни 75-80 рублей.

Тем, кто предпочтет сохранять сбережения в валюте, считая ее надежным "убежищем" от ослабления рубля в ближайшее время, лучше сконцентрироваться на евро, так как перспективы доллара не совсем ясны из-за курса ФРС США на управляемую девальвацию.

Наиболее логичными вариантами хранения валюты сейчас видятся три – это наличные дома, банковская ячейка или покупка евробондов, говорит Кричевский. С первыми двумя в целом все ясно – не нужно платить комиссию за обслуживание счетов, а если уже есть открытая ячейка для хранения документов или ценностей, то ее можно дополнить и валютой.

Еврооблигации – это один из немногих консервативных способов извлечения дохода из валютных накоплений. Фондовый рынок без получения статуса квалифицированного инвестора предлагает приличное количество облигаций российских эмитентов в долларах с доходностью от 2 до 8-9%. При этом купонный доход начисляется ежедневно и проблем с тем, чтобы продать бумаги, если есть срочная необходимость в свободных деньгах, не возникнет, а брокеры выводят денежные средства очень оперативно. Поэтому можно предполагать, что некоторая часть валютных депозитов переместится на фондовый рынок, считает эксперт.

БАНКИ МЕНЯЮТ ПРАВИЛА ИГРЫ

Конечно, банки приложат усилия, чтобы не потерять клиентов. Расширятся линейки продуктов на базе биржевых инструментов. Альтернативных надежных банковских продуктов с фиксированной высокой процентной ставкой уже не будет, но в предложениях банков их могут заменить, например, облигации самих банков или структурные ноты (в рублях и валюте), говорит Миронюк.

Последние считаются условно безрисковым инструментом благодаря тому, что могут предлагать безубыточность вложений. То есть в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры клиенты получат средства без процентов, а в случае роста котировок "рисковой части" данного продукта, доходность значительно превысит депозитную ставку.

Не менее активно банки предлагают открывать у них (или связанных с ними управляющих компаний и брокеров) индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), как альтернативу депозитам. ИИС — брокерский счет с налоговыми послаблениями от государства для совершения операций с валютами или ценными бумагами, торгующимися на Московской или Санкт-Петербургской бирже. Иначе говоря, — это возможность для граждан напрямую инвестировать, например, в российские ценные бумаги и получать доход, рассказала Лист.

Основным отличием ИИС от прочих брокерских счетов является возможность получить налоговые льготы от государства (пассивное использование ИСС). Вычет можно оформить на взносы или на прибыль — по закону инвестору-физлицу нужно выбрать что-то одно.

РЫНОЧНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другой альтернативный депозиту вариант – вложения в ETF. Аббревиатура ETF обозначает exchange traded fund — биржевой инвестиционный фонд (англ.). Каждый такой фонд имеет базовый актив, в качестве которого выступают акции, облигации, сырье – словом, готовая корзина инвестиций.

Существует несколько вариантов инвестирования в ETF. Самый простой — открыть брокерский счет или тот же ИИС. Покупка производится аналогично приобретению акций и облигаций. Нет необходимости иметь счет в долларах для иностранных активов. Главный недостаток такого подхода — ограниченное количество ETF, доступных в России.

Второй способ — завести счет у заграничного брокера. При этом появляется возможность вложений в существенно большее число фондов. Однако возникает обязанность подавать декларацию 3-НДФЛ в отечественную налоговую инспекцию. Российские компании сами выступают в роли налогового агента. Кроме того, инвестировать в ETF можно, приобретая паи ПИФ, в состав которых входит этот биржевой инструмент. Но это — самый невыгодный метод, поскольку он влечет высокие комиссионные расходы, указала Лист.

Бесспорно, инвестировать в рыночные инструменты — валютные облигации, портфель зарубежных акций, ETF, валютный ПИФ и другие – более выгодно, чем хранить деньги под матрасом. При этом любые варианты альтернативного вложения средств с высокой процентной ставкой подразумевают и повышенные риски. Например, при вложении в золото нужно быть готовым к возможному падению стоимости этого металла на 30% и более, как это происходило во время ипотечного кризиса в США в 2008 году.​