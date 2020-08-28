МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу меняется разнонаправленно по основным биржевым индексам на фоне падающего к рублю доллара.

Противоречивая ценовая динамика на западных торговых площадках не дает четкого ориентира стоимости российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.49 мск снижается на 0,56%, до 2995,13 пункта, а долларовый индекс РТС повышается на 0,25%, до 1268,06 пункта. Доллар падает при этом на 57 копеек, до 74,39 рубля.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в пятницу меняется разнонаправленно на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков.

Так, основные американские фондовые фьючерсы растут на 0,3-0,4% на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла, которые дают надежду на длительную мягкую монетарную политику финрегулятора, несмотря на возможную инфляцию.

Кроме того, помогает макроэкономический позитив. Так, доходы американцев в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем. Потребительские расходы выросли в указанном периоде на 1,9% в месячном выражении. Аналитики ожидали снижения доходов на 0,2% и роста расходов лишь на 1,5%.

Цены на нефть также остаются вблизи максимумов с марта и в пятницу днем прибавляют 0,2% до 45,7 доллара за баррель сорта Brent. Ослабление доллара на форексе в район 1,19 доллара за евро оказывает поддержку нефтяным котировкам.

Однако основные западноевропейские фондовые рынки снижаются в пределах 0,3% после выхода данных о падении ВВП Франции во втором квартале на рекордные 13,8% по сравнению с первым.

В лидерах снижения цены на российской площадке — акции "Детского мира" (-3,5%), "М.Видео" (-2,4%), "Магнита" (-2%), "Норникеля" (-1,7%).

Растут в цене вслед за золотом акции золотодобытчиков: Petropavlovsk (+5,7%), "Селигдара" (+4,1%), Polymetal (+2,9%), "Полюса" (+0,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские фондовые индексы находятся недалеко от трехнедельных минимумов, немного ниже которых находятся сильные поддержки: 2950 пунктов у индекса Мосбиржи и 1250 пунктов — у индекса РТС, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Если ситуация на мировых рынках ухудшится, скорее всего, эти поддержки будут пробиты и снижение российских индексов ускорится", — добавил он.

Поводом для продаж может стать развитие темы возможного ухода премьер-министра Японии в отставку по состоянию здоровья, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"Япония входит в число локомотивов восстановления мировой экономики, а политика кабинета Абэ носила антидефляционный характер, сопровождалась монетарным стимулированием при структурированной бюджетной поддержке инвестиций и повышении налогов. Опасения, связанные с тем, насколько эффективно новый премьер Японии сможет продолжить, в том числе, начатые антикризисные программы, может оказать на рынки негативное влияние", — пояснил он свою точку зрения.