МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки США в пятницу увеличиваются по индексам после выхода данных о ситуации с потребительским рынком в стране, превзошедших ожидания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.14 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,13%, до 28529,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,48%, до 11681,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 3489,9 пункта.

Доходы населения в стране в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем при прогнозе снижения в 0,2%. Потребительские расходы выросли на 1,9% против ожиданий роста на 1,5%. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по окончательной оценке, вырос до 74,1 пункта с уровня июля в 72,5 пункта и от отметки предварительной оценки в 72,8 пункта.

Благоприятны для роста и корпоративные новости. Так, во втором квартале скорректированная выручка Dell Technologies снизилась на 3%, до 22,78 миллиарда долларов, что оказалось выше прогноза в 22,44 миллиарда. Акции Dell дорожают на 5%. Бумаги HP Inc дорожают на 5,9%, ранее компания сообщила, что выручка по итогам прелылущего квартала сократилась на 2% и составила 14,29 миллиарда долларов, при этом прогноз составлял 13,31 миллиарда.

Кроме того, акции ритейлера Walmart дорожают на 1,3% после того, как компания подтвердила партнерство с Microsoft в попытке купить активы китайского сервиса TikTok. Бумаги Coca-Cola растут в цене на 0,9%, ранее компания объявила, что в рамках реорганизации предложит добровольное увольнение 4 тысячам сотрудников.