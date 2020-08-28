МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Внимание на валютном рынке продолжает сохраняться вокруг новостей о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ уйдет в отставку, в результате доллар дешевеет к японской иене на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.26 мск курс доллара к иене снижался до 105,38 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,55 иены, или на 1,1%. Курс евро к доллару рос до 1,1883 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1821 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,53%, до 92,51 пункта.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу заявил, что принял решение о своей отставке по причинам, связанным с состоянием здоровья. В результате доллар растерял рост к иене прошедшей недели и опустился до уровня ниже 105,5 иены.

При этом временно замедлила падение доллара к иене сильная статистика по США. Доходы населения в США в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, хотя ожидалось падение на 0,2%. Потребительские расходы выросли на 1,9% в месячном выражении, что сильнее прогноза роста на 1,5%. После публикации данных курс доллара к иене несколько поднялся до 105,7 иены, но затем снова вернулся к отметке почти в 105,3 иены за доллар.

На следующей неделе ожидается важная макростатистика по США. Так, в пятницу будет опубликована информация о безработице в стране в августе. Аналитики полагают, что показатель в отчетном месяце снизился до 9,8% с уровня июля в 10,2%. В среду вечером рынки ожидают публикацию "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которой регулятор даст комментарии об экономическом положении в стране.