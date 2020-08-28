МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота к вечеру пятницы ускорила темп роста, и сейчас прибавляет уже около 1,7% из-за ослабления курса доллара, что поддерживает спрос на металл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 1,71%, или на 33 доллара, до 1965,6 доллара за тройскую унцию. Утром золото дорожало в пределах 1%. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,91%, до 27,54 доллара за унцию.

Курс доллара оказался в пятницу под давлением после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принял решение о своей отставке по причинам, связанным с состоянием здоровья. В результате курс иены к доллару поднялся на 1%. Более дешевый доллар поддерживает спрос на золото, поскольку это делает металл дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Сохранение неопределенности вокруг ситуации с пандемией коронавируса также продолжает оставаться одним из основных факторов поддержки стоимости золота. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 24 миллионов случаев заражения, свыше 821 тысячи человек скончались. Рынки продолжают оценивать риски "второй волны" пандемии на фоне новостей о новом ужесточении карантинных ограничений.

Золото традиционно считается более надежным активом, спрос на который поддерживается в случае усиления глобальных рисков и неопределенности. Пандемия оказала негативное воздействие на мировое производство, торговлю, спрос и перевозки, страны по всему миру продолжают принимать и обсуждать новые меры поддержки экономики.