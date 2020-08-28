Индекс Мосбиржи опустился в пятницу на 1%, за неделю рынок почти не изменился
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ опустился в пятницу второй день подряд по индексу Мосбиржи на фоне противоречивой внешней конъюнктуры. За неделю рынок почти не изменился, повышаясь в первой ее половине и падая во второй.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,06%, до 2980,17 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,06%, до 1265,62 пункта. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,52%.
Разница в дневной динамике основных индексов объясняется падением доллара на 90 копеек, до 74,07 рубля.
https://1prime.ru/Financial_market/20200828/831966812.html