МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ опустился в пятницу второй день подряд по индексу Мосбиржи на фоне противоречивой внешней конъюнктуры. За неделю рынок почти не изменился, повышаясь в первой ее половине и падая во второй.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,06%, до 2980,17 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,06%, до 1265,62 пункта. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,52%.

Разница в дневной динамике основных индексов объясняется падением доллара на 90 копеек, до 74,07 рубля.