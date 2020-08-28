МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на металлы на 2020-2021 годы из-за восстановления экономики Китая, говорится в релизе агентства.

Прогноз средней цены на медь в этом году был улучшен до 5,85 тысячи долларов за тонну с 5,3 тысячи ранее. В следующем году, как ожидается, цена меди составит в среднем 6 тысяч долларов за тонну вместо 5,8 тысячи ранее. При этом долгосрочный прогноз стоимости меди был ухудшен до 6,7 тысячи долларов за тонну с 7 тысяч долларов ранее.

"Мы повысили прогнозы по ценам на медь на 2020-2021 года из-за более слабого, чем ожидалось, снижения мирового спроса, что поддерживается быстрым восстановлением (рынка — ред.) в Китае благодаря пакету экономических стимулов и спросу со стороны строительства", — говорится в релизе Fitch.

Аналитики агентства теперь прогнозируют, что цена на алюминий в 2020 году составит в среднем 1,65 тысячи долларов за тонну против старой оценки в 1,56 тысячи. В 2021 году прогноз стоимости алюминия составляет 1,65 тысячи долларов, раньше ожидалась цена в 1,6 тысячи. Долгосрочный прогноз остался на отметке в 1,9 тысячи долларов за тонну.

Прогнозы цен на железную руду также были повышены. В текущем году показатель ожидается на отметке в 95 долларов за тонну против 75 долларов ранее, в следующем — уже 75 долларов вместо ранее ожидавшихся 60 долларов. Долгосрочный прогноз повышен до 60 долларов с 55 долларов за тонну железной руды.

Средняя цена на золото в текущем году, как ожидается, достигнет 1,7 тысячи долларов за тройскую унцию вместо предыдущего прогноза в 1,4 тысячи, в следующем — 1,4 тысячи против старого прогноза в 1,3 тысячи. Долгосрочный прогноз остается на уровне 1,2 тысячи долларов. Прогноз по стоимости цинка в 2020 году повышен до 2,1 тысячи долларов за тонну с 1,9 тысячи ранее, на следующий — до 2,1 тысячи долларов с 2 тысяч. Долгосрочная оценка составляет теперь 2,1 тысячи долларов, ранее прогноз составлял 2 тысячи долларов за тонну цинка.