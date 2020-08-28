МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снизились после вышедшей макростатистики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,61%, до 5963,57 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 5002,94 пункта, немецкий DAX — на 0,48%, до 13033,2 пункта.

Инвесторы обратили внимание на макроэкономику. Так, по окончательным данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), ВВП страны во втором квартале сократился на рекордные 13,8% по сравнению с первым. А исследовательская компания Gfk сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике Германии в сентябре упал до минус 1,8 пункта с пересмотренного уровня августа в минус 0,2 пункта. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя в положительную область, до 1,2 пункта.

Ситуация вокруг нового коронавируса также продолжает оставаться негативной для рынков. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 24 миллионов случаев заражения, свыше 821 тысячи человек скончались. Появились планы возвращения отменённых было масштабных ограничений на экономическую жизнь. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с коронавирусом в стране осенью может осложниться, и предстоит "еще долго жить с COVID-19".

Акции британского производителя реактивных двигателей Rolls-Royce тем временем упали в цене на 3,4% после того, как компания сообщила о намерении продать активы стоимостью 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов).