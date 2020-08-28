МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу опустился по рублевому индексу Мосбиржи на фоне падающего против рубля курса доллара.

Противоречивая ценовая динамика на западных торговых площадках не дает четкого ориентира стоимости российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,06%, до 2980,17 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,06%, до 1265,62 пункта. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,52%.

Разница в дневной динамике основных индексов объясняется падением вечером доллара на 90 копеек, до 74,07 рубля.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в течение торгов пятницы менялся разнонаправленно на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков.

Так, западноевропейские фондовые рынки снизились на 0,3-0,6% на фоне данных о падении ВВП Франции во втором квартале на рекордные 13,8% по сравнению с первым кварталом.

Американские фондовые индексы растут вечером на 0,4-0,6% на фоне макроэкономического позитива. Так, доходы американцев в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем. Потребительские расходы выросли в указанном периоде на 1,9% в месячном выражении. Аналитики ожидали снижения доходов на 0,2% и роста расходов на 1,5%.

Цены на нефть остаются вблизи максимумов с марта и в пятницу вечером прибавляют 0,5%, до 45,83 доллара за баррель сорта Brent. Ослабление доллара на форексе в район 1,19 доллара за евро оказывает поддержку нефтяным котировкам.

В лидерах снижения цены на российской площадке оказались акции "Детского мира" (-5%), "М.Видео" (-2,8%), "Магнита" (-3,3%), "Роснефти" (-2,6%). Выросли вслед за золотом "защитные" акции золотодобытчиков: Petropavlovsk (+8,7%), "Селигдара" (+4%), Polymetal (+4%), "Полюса" (+1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Неуверенность на европейских биржах и приближение выходных в условиях сохраняющейся неопределенности в геополитической плоскости стали причинами для фиксации прибыли частью инвесторов, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"При этом пока ничто не указывает на риски усиления продаж. Наиболее вероятным сценарием для начала будущей недели будет движение в боковом тренде. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 2965-3035 пунктов", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменялись разнонаправленно, динамика рубля внесла свои коррективы в движение долларовых активов, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Индикатор Мосбиржи завершает неделю ниже поддержки 2990 пунктов, что говорит о рисках его просадки в район 2960 пунктов, а далее – к 2920 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2935-3050 пунктов. Российские активы остаются под давлением геополитической напряженности", — добавила она.