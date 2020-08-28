МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Котировки бумаг российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в целом разнонаправленно, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 1,55%, до 5,08 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,75%, до 148,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,64%, до 68,4 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,06%, до 4,87 доллара, "Газпром нефти" — на 0,71%, до 21,3 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,04%, до 26,05 доллара, "Северстали" — поднялась на 0,56%, до 12,64 доллара, НЛМК — снизилась на 0,47%, до 20,96 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 0,44%, до 0,91 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,42%, до 12,07 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 2,77%, до 24,55 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" поднялась на 2,14%, до 5,74 доллара, "Магнита" — снизилась на 3,49%, до 14,67 доллара. Цена расписок "Ленты" осталась на уровне прошлого закрытия в 2,75 доллара.