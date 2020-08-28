МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу уверенно растёт и против доллара, и против евро, всё больше и больше прибавляя вечером, высокие цены на нефть и рост стоимости рублевых гособлигаций поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.35 мск падает на 88 копеек, до 74,08 рубля, курс евро — на 52 копейки, до уровня 88,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Российская валюта в пятницу продолжила второй день подряд убедительно корректироваться вверх к основным резервным валютам после падения в течение первой половины завершающейся недели, приведшего курсы доллара и евро на максимумы за несколько месяцев.

Рублевые "быки" продолжили опираться на позитивную динамику ценового индекса государственных облигаций RGBI Мосбиржи. Он растет второй день подряд после удачного размещения Минфином РФ ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года. Ведомство смогло продать бумаг на 85,183 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 297,392 миллиарда.

Внешний позитив формировали растущие на фоне макроэкономического позитива на 0,2-0,4% основные американские фондовые индексы. Ранее в пятницу стало известно, что доходы американцев в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, а потребительские расходы выросли в указанном периоде на 1,9% в месячном выражении. Аналитики ожидали снижения доходов на 0,2% и роста расходов на 1,5%.

Цены на нефть остаются вблизи максимумов с марта и в пятницу вечером прибавляют 0,5%, достигая 45,8 доллара за баррель сорта Brent. Ослабление доллара оказывает поддержку нефтяным котировкам.

В итоге доллар и евро теряют вечером 0,6-1,2%. Рублевая цена нефти остается ниже уровня 3,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Слабость доллара на мировой арене по отношению не только к валютам развивающихся стран, но и развитых тоже помогла опустить валюту США ниже 75 рублей, считает Виталий Громадин из компании БКС.

"Поддержку рублю также оказывает бюджетное правило, в рамках которого ЦБ до 4 сентября продаёт валюты на рынке в объеме 3,1 миллиарда рублей в день, и остаточная продажа валюты экспортерами для выплаты налога на прибыль 28 августа (второй аванс за третий квартал в размере 220 миллиардов рублей)", — оценил он.

Рубль пока оставил без внимания комментарии главы МИДа Германии Хайко Мааса о том, что по мере поступления новых данных о ситуации с Алексеем Навальным давление на РФ для прояснения случившегося будет нарастать, отметил Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер". Но этот негативный факт может отыгрываться в понедельник, добавил он.