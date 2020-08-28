МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Растущая конкуренция между Московской биржей и Санкт-Петербургской (СПБ) позволит брокерам более полно реализовать принцип исполнения сделок клиентов на наилучших условиях, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг".

Конкуренция между торговыми площадками постепенно усиливается: Московская биржа начала 24 августа торги иностранными акциями, а СПБ планирует расширить торги российскими, отмечается в обзоре. Регулятор также отмечает рост во втором квартале доли СПБ в структуре биржевых торгов акциями до 25% (кварталом ранее было 10%, годом ранее – 4%) на фоне соответствующего снижения доли Московской биржи.

"Рост конкуренции между двумя крупнейшими российскими биржами позволит брокерам более полно реализовать принцип исполнения сделок клиентов на наилучших условиях (англ. best execution) в случаях, когда клиент явно не указывает желаемую площадку для заключения сделки", — отмечается в докладе регулятора.

"Рост доли Санкт-Петербургской биржи объясняется возросшим интересом розничных инвесторов к акциям иностранных эмитентов, на торгах которыми специализируется биржа. Отдельные эпизоды ослабления рубля в отчетном квартале и низкие уровни мировых фондовых индексов способствовали росту интереса к иностранным акциям со стороны инвесторов с повышенным аппетитом к риску", — также поясняет ЦБ.

С самого начала торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже используется принцип best execution, лежащий в основе бизнес-модели, прокомментировал РИА Новости ситуацию президент ассоциации "НП РТС" — основного акционера Санкт-Петербургской биржи — Роман Горюнов.

"Внедрение этого принципа позволило Санкт-Петербургской бирже находиться в постоянной конкуренции за лучшую цену для инвестора с пулами ликвидности на ведущих мировых площадках. Мы убеждены, что конкуренция за лучшую цену на основе прогрессивного принципа best execution стимулирует к развитию всех организаторов торгов, что, в свою очередь, приводит к росту общей ликвидности рынка", — заключил он.