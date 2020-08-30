МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Поток ипотечных заявок в июле-августе этого года оказался нетипично высоким для поры летних отпусков: многие опрошенные РИА Новости банки заявили почти о двукратном росте спроса на жилищные кредиты.

По их мнению, этому способствовало общее снижение ипотечных ставок и запуск льготной программы под 6,5% годовых. Свою лепту внесла и пандемия коронавируса: лишенные возможности путешествовать, россияне остались на привычных местах, поэтому деловая активность этим летом практически не замедлялась.

Промсвязьбанк, например, в июле двукратно нарастил выдачу ипотеки — 8,2 миллиарда рублей против 4,1 миллиарда рублей в июле 2019 года. В августе объем выданных ипотечных кредитов составил, по предварительным данным, 8,8 миллиарда рублей. Как пояснили в банке, сильнейшим стимулом для ипотечного рынка в этом году стала госпрограмма льготной ипотеки: у ПСБ на эту программу приходится более 50% всей ипотечной выдачи.

"Такие объемы выдачи в июле-августе — это значительный результат с учетом сезонного фактора. Обычно летом активность на ипотечном рынке снижается в связи с отпускным периодом. Но в этом году летом реализуется отложенный спрос после снятия режима самоизоляции. Кроме того, этим летом сохраняется довольно высокая деловая активность — из-за туристических ограничений отпускной сезон у многих сократился или сдвинулся", — говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

БЫТЬ ЛИ ИПОТЕЧНОМУ ПУЗЫРЮ

В ВТБ прогнозируют, что пик ипотечных продаж традиционно придется на период ближе к зиме, то есть ждать его стоит в октябре-декабре. Для этого есть несколько предпосылок, указали в банке: традиционная сезонность, плановое окончание или продление 1 ноября действия программы господдержки и ожидаемые скидки от застройщиков для реализации своих бизнес-планов. Зампред "Абсолют банка" Антон Павлов уточняет: если госпрограмма не будет продлена, то пика стоит ждать в октябре, если будет — то в декабре.

Эксперты же придерживаются несколько иного мнения. Так, аналитик БКС Егор Дахтлер считает, что столь высокий спрос на ипотеку долго не продлится по двум причинам. Во-первых, весной и летом после понижения ставок уже частично реализовался спрос будущих периодов, а во-вторых, падение экономики и доходов населения в первом полугодии не позволит населению обременять себя дополнительными долгами.

Отложенный спрос на ипотеку с высокой вероятностью будет исчерпан в ближайший месяц, и в октябре-ноябре можно ожидать даже некоторого спада активности заемщиков по сравнению с летними месяцами, согласен директор, руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. С учетом такого скорого исчерпания спроса и внимательного отношения банков к работе с потенциальными заемщиками ждать пузыря на ипотечном рынке не стоит, сошлись во мнении оба эксперта.

"Банки будут тщательно отбирать заемщиков, что не позволит ипотечным кредитам расти значительными темпами. Рисков ипотечного пузыря, на наш взгляд, нет: банки не позволят расти слишком быстро ипотечному портфелю в ущерб качеству заемщиков", — говорит Дахтлер.

Руководитель "Росбанк Дом" Денис Ковалев в свою очередь затруднился сказать, находится ли пик выдачи ипотеки впереди или уже пройден, – это во многом зависит от развития рыночной и экономической ситуации.

ЧТО ПОКУПАЮТ

Россияне в этом году стремятся к улучшению жилищных условий за счет расширения жилплощади, обратили внимание в Альфа-банке. Вырос спрос и на загородную недвижимость — это связано как с прошедшим кризисным периодом, так и в целом с нарастающим трендом переезда за город.

По данным ВТБ, повышенным спросом в этом году пользуется "первичка" — это, прежде всего, связано с запуском госпрограммы со ставкой 6,5%. Годом ранее вторичное жилье значительно превалировало над первичным и в портфеле "Уралсиба", однако в августе этого года спрос на "первичку" уже на 17% опередил вторичный рынок.

Повышенный спрос к новостройкам отмечает и Московский кредитный банк. Как пояснили в банке, дополнительным стимулом клиентского спроса стали совместные программы банков и застройщиков, которые предлагают очень привлекательные ставки.

ЛЕТНИЙ БУМ

У ВТБ в июле и августе среднедневной поток заявок был на 8% больше значений июня и на 49% — июля-августа прошлого года. В кредитной организации это объяснили снижением кредитных ставок до исторического минимума.

По последним данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в июле вернулась к снижению, опустившись за месяц на 0,22 процентного пункта, до нового исторического минимума в 7,28%.

"Открытие" тоже фиксирует значительный рост обращений за ипотечными кредитами: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем заявок на получение кредита в июле вырос более чем в 2,2 раза к июлю 2019 года, а по неполным итогам августа – почти в два раза.

По данным Новикомбанка, в августе количество ипотечных заявок увеличилось в четыре раза, в июле — в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес у потенциальных клиентов вызывает программа рефинансирования ипотечных кредитов, — по ней в банк поступило наибольшее число заявок. Около 25% — это заявки на приобретение недвижимости на вторичном рынке.

У банка "Санкт-Петербург" прирост по ипотечным заявкам составил 22% в июне, 80% в июле, а прогноз банка на август – 108%. РНКБ в июле-августе выдал ипотечных кредитов на 3,3 миллиарда рублей — это превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 1,9 раза по количеству выданных кредитов и в 1,8 раза по сумме.

На ипотечные кредиты Газпромбанка наблюдается равномерный спрос: нет существенных падений, но и глобальных скачков в выдачах не наблюдается. В кредитной организации сообщили, что объем выданных ипотечных кредитов в июле сопоставим с объемом июля 2019 года.