ПЕКИН, 31 авг /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в августе на фоне активного восстановления экономики после эпидемии коронавируса незначительно замедлился до 51 пункта против 51,1 в июле, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР.

Показатель августа оказался несколько хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост индекса до 51,2 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Поясняется, что PMI крупных и средних предприятий составил 52,0, как и в июле, и 51,6 пункта, что на 0,4 пункта больше, чем в прошлом месяце; а вот PMI малых предприятий составил 47,7 пункта, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9 пункта.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства упал на 0,5 процентных пункта по сравнению с июлем и составил 53,5 пункта, индекс новых заказов вырос на 0,3 процентных пункта – до 52,0, что свидетельствует о стабильном росте спроса в промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов снизился на 0,6 процентных пункта – до 47,3, это указывает на то, что темпы сокращения запасов основных видов сырья промышленного сектора продолжают замедляться. Индекс занятости вырос на 0,1 процентных пункта по сравнению с июлем и составил 49,4 пункта, это означает относительную стабильность роста набора рабочей силы предприятиями обрабатывающей промышленности. Тем временем индекс поставок сырья в августе остался на уровне июля — 50,4 пункта, что означает некоторое ускорение сроков поставок сырья.