МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник поднимаются, кроме корейского KOSPI, данные по статистике деловой активности в сфере услуг Китая поддерживают настроения трейдеров, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,8% — до 3430,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,68%, до 2321,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,36%, до 25767,65 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,53%, до 2341,28 пункта, японский Nikkei 225 — поднимался на 1,8%, до 23295,14 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,11% — до 6080,7 пункта.

Согласно официальным данным, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в августе на фоне восстановления экономики после эпидемии коронавируса продолжил рост и поднялся до 55,2 пункта с 54,2 пункта в июле, хотя ожидалось сохранение показателя. Значение августа стало самым высоким с января 2018 года.

Индекс Японии при этом укрепляется после новостей о том, что компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила чуть более чем 5% выпущенных акций пяти торговых компаний Японии (Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo). Эти доли приобретались компанией в течение примерно 12 месяцев, и Berkshire намерена удерживать их на долгосрочной основе, отметила фирма в своем релизе.

Поддерживает торги и рекордная динамика бирж США. В пятницу американские индексы выросли на 0,6-0,7%, при этом индекс широкого рынка S&P 500 вновь побил рекорд.