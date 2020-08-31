МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к иене в понедельник утром растет в рамках коррекции после падения в пятницу более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск курс доллара к иене рос до 105,59 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,34 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,1902 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1903 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 92,33 пункта.

В пятницу иена подорожала к доллару после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принял решение о своей отставке по причинам, связанным с состоянием здоровья.

Среди основных кандидатов на пост председателя правящей Либерально-демократической партии называют бывшего главу МИД Японии Фумио Кисиду, генсекретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу и Сигэру Исибу, в разные годы занимавшего посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра по вопросам развития регионов.

При этом индекс доллара может показать среднемесячное снижение в августе уже четвертый месяц подряд. Такая тенденция может стать худшей с 2017 года.

"Для нас кажется ясным, что мы находимся в начале многолетнего периода снижения доллара с очень высоких уровней", — цитирует агентство Рейтер стратегов Societe Generale Кита Джакса (Kit Juckes) и Оливьера Корбера (Olivier Korber). Индекс доллара находился на уровне около 90-100 пунктов начиная с 2015 года. Предыдущие 10 лет показатель находился в диапазоне примерно 70-85 пунктов.