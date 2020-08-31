МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром не показывает единой динамики, при этом в пятницу золото подорожало более чем на 2% из-за удешевления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,05%, или на 1 доллар, до 1975,9 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель, напротив, снижался, а в пятницу вырос почти на 2,2%. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,69%, до 28,26 доллара за унцию.

Скачок стоимости золота в пятницу был связан с ослаблением курса доллара. Доллар к иене тогда подешевел на 1%. Иена укрепилась на новостях из Японии, когда премьер-министр страны Синдзо Абэ объявил о своей отставке по состоянию здоровья. Доллар дешевел также к евро и основным мировым валютам в целом.

Рынки также обратили внимание на прошлой неделе на новости Федрезерва. Как заявил тогда глава регулятора Джером Пауэлл, Комитет по денежной политике ФРС скорректировал свою стратегию для достижения долгосрочной цели инфляции в среднем в 2%. Трейдеры восприняли новости как сигнал того, что ФРС сможет сохранять низкую ставку на протяжении длительного периода времени.

Ослабление доллара поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Поскольку динамика по доллару выглядит нисходящей, продолжение такого тренда может стать тем, что окажет новую поддержку восходящей динамике золота", — рассказал агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родд (Kyle Rodda).