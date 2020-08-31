МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рубль слегка повышается против доллара и евро, продолжая пятничную тенденцию на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 1 копейку, до 74,00 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 88,03 рубля. В первые минуты торгов понедельника доллар повышался до 74,38 рубля, евро — до 88,59 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 95 копеек, до 74,01 рубля, евро — на 54 копейки, до 88,06 рубля.

Стоимость нефти растет на 1,2%, до 46,36 доллара за баррель по марке Brent.