МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в понедельник утром растет на фоне дорожающей нефти и продолжающегося укрепления рубля к доллару.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск рос на 0,6% — до 2998 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1%, до 1278 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снижается на 14 копеек — до 74,86 рубля, что отражается в более уверенном росте индекса РТС.

Стоимость нефти растет на 1,2% — до 46,36 доллара за баррель сорта Brent.