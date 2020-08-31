МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник утром слабо растёт, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.43 мск биткоин дорожал на 0,33% — до 11647 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин увеличивался в цене на 0,16% — до 11611 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58% рынка.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, биткоин в августе смог удержаться выше уровня поддержки, и заканчивает месяц на позитивной ноте.

"Довольно энергичный отскок от 12000 долларов, который мы видели в середине месяца, мог обозначать конец цикла роста, но за прошедшую неделю биткоин удержался в диапазоне 11600-11800 долларов и не опускался до поддержки на уровне 10500 долларов. Месяц закрывается позитивно и, похоже, шанс на продолжение роста сохраняется", — сказал он РИА Новости.