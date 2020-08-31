МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник, поддерживая оптимизм на рынках США в конце прошлой недели и реагируя на корпоративные новости из Франции, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.50 мск французский CAC 40 рос на 1,17%, до 5061,6 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,77%, до 13143,85 пункта. Торги на бирже Великобритании не проводятся в понедельник в связи с национальным праздником, по итогам пятницы британский индекс FTSE 100 снизился на 0,61% — до 5963,57 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на то, что биржи США в пятницу закрылись ростом в среднем на 0,6% на внутренних статданных, при этом индекс S&P 500 вновь побил рекорд.

Кроме того, трейдеры в понедельник отыгрывают внутренние корпоративные новости. Так, французский концерн Veolia предложил купить 29,9% акций оператора коммунальных услуг Suez у энергокомпании Engie за 2,9 миллиарда евро. Акции Veolia дорожают более чем на 3%, Suez — подпрыгнули в цене на 19%.

Позднее в понедельник на настроения участников торгов может повлиять статистика из Германии. Аналитики ждут, что Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) сообщит, что потребительские цены в стране в августе в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 0,1% после дефляции на те же 0,1% в июле.