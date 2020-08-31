МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем более чем на 1% и находятся в районе максимальных уровней с марта на статданных из Китая и новостях о сокращении поставок сырья из ОАЭ, следует из данных торгов.

По состоянию на 13.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,46% — до 46,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,26%, до 43,51 доллара за баррель. Таким образом, обе марки торгуются в районе максимальных значений с начала марта.

Трейдеры в понедельник обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в октябре сократит поставки каждого из своих сортов нефти на 30% против 5-процентного сокращения в предыдущие три месяца в рамках сделки ОПЕК+ по снижению добычи. "Поскольку спрос постепенно восстанавливается, это позволит рынку лучше абсорбировать избыток запасов, возникший ранее в текущем году", — сказал агентству Рейтер экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).

Кроме того, инвесторы с оптимизмом восприняли статистику из Китая, который является одним из крупнейших мировых потребителей нефти. Так, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в отчетном месяце вырос до 55,2 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. Значение августа стало самым высоким с января 2018 года.

В то же время, как добавляет агентство, согласно данным Refinitiv и Vortexa, "импорт нефти в Китай в сентябре, предположительно, снизится впервые за пять месяцев, поскольку рекордные объемы нефти хранятся как в стране, являющейся крупнейшим мировым импортером сырья, так и за ее пределами".