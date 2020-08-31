МИНСК, 31 авг — ПРАЙМ. Курсы доллара и евро на торгах в Белоруссии в понедельник снизились после роста за прошлую неделю более чем на 5%, сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

За прошлую неделю, согласно официальному курсу Нацбанка (центробанка) Белоруссии, доллар подорожал к белорусскому рублю на 5,5%, евро – на 6,2%. С момента проведения президентских выборов в республике 9 августа курс доллара к белорусскому рублю вырос на 8,78%, евро – на 9,31%, российского рубля – на 7,38%.

Согласно данным биржи, курс доллара на торгах в понедельник снизился на 0,31% к предыдущему закрытию, до 2,6548 белорусского рубля за доллар, евро — на 0,22% до 3,1598 белорусского рубля за евро. При этом российский рубль вновь подорожал – на 0,75%, до 3,5969 белорусского рубля за 100 российских. Эти курсы валют будут установлены Национальным банком Белоруссии в качестве официальных на вторник.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в прошлый четверг заявил, что государство не допустит обвала белорусского рубля, но и не сдерживает его курс искусственно, "уцепившись руками".

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.