МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник на ослаблении опасений за перспективы крупнейшей мировой экономики после сделанных на прошлой неделе заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов.

По состоянию на 14.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,16%, до 28658 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 12036,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3512,88 пункта.

Динамика фьючерсов в понедельник указывает на то, что торги на биржах США могут открыться ростом вторую торговую сессию подряд. Трейдеры продолжают с оптимизмом отыгрывать сделанные в конце прошлой неделе заявления Пауэлла относительно корректировки стратегии ФРС для достижения долгосрочной цели инфляции в среднем в 2%. Заявления Пауэлла были восприняты рынками как возможность сохранения ФРС крайне низких процентных ставок на протяжении длительного периода времени.

Кроме того, инвесторы отыгрывают внутренние корпоративные новости. Так, подразделение концерна Nestle по созданию специализированного питания — Nestle Health Science — объявила о сделке по покупке американской биофармацевтической компании Aimmune Therapeutics, оценив ее в 2,6 миллиарда долларов. На предварительных торгах акции Aimmune Therapeutics взлетели в цене более чем в 2,5 раза.

Также участники торгов ждут начала первого дня торгов акциями Apple и Tesla после сплита в соотношении один к четырем и один к пяти соответственно. Ценные бумаги Apple дорожают на предторгах на 1%, Tesla — на 1,43%.