МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рубль днем растет против доллара и стабилен к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше 1,19 доллара.

Высокие цены на нефть и преобладание роста западных фондовых индексов поддерживают курс российской валюты, которая продолжает корректироваться к доллару после падения.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.14 мск снижается на 19 копеек, до 73,82 рубля, курс евро повышается на символические 3 копейки, до уровня 88,09 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Российская валюта в понедельник продолжила третий день подряд корректироваться вверх к основной резервной валюте после падения в течение первой половины прошлой недели, приведшего курсы доллара и евро на максимумы за несколько месяцев.

Рублевые "быки" отыгрывают торговлю рынка нефти на максимумах с марта. Фьючерсы прибавляют 1,4%, до 46,45 доллара за баррель сорта Brent. Игра на повышение в нефти идет на фоне сообщений о том, что Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в октябре сократит поставки каждого из своих сортов нефти на 30% против 5%-ного сокращения в предыдущие три месяца в соответствии с соглашением ОПЕК+.

Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая, одного из крупнейших мировых потребителей нефти, вырос до 55,2 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. А значение августа стало самым высоким с января 2018 года.

Внешний позитив поддерживается ростом основных западноевропейских фондовых индексов на 0,4-0,6%, американские фондовые фьючерсы прибавляют 0,1-0,5%.

Рублевые быки продолжили опираться и на позитивную динамику ценового индекса Мосбиржи государственных облигаций RGBI, которая держится третий день подряд и вывела его на максимумы с 20 августа.

В итоге доллар теряет 0,2%, евро мало меняется. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ослабление напора покупателей валюты, заметное в последние дни, сегодня перерастает в рост рубля, отмечает Олег Кочетков из "МТС банка". "Поводом для снижения доллара стал общемировой интерес к товарным экономикам после выхода сильной статистики по Китаю: сегодня в плюсе нефть и металлы. Мы ориентируемся на торги в диапазоне 73-74 рубля за доллар", — оценил он.

Основной драйвер роста рубля – это ухудшающиеся глобальные позиции доллара, общий позитив и по-прежнему относительно благоприятная ситуация с текущим счетом на фоне сохранения стабильных цен на нефть, все еще подавленного импорта товаров и (особенно) услуг и сокращения оттока доходов от инвестиций (дивидендов), рассуждает Дмитрий Полевой из РФПИ.

"Сальдо текущего счета останется в небольшом профиците до конца года, что будет оказывать рублю поддержку. Также в четвертом квартале ЦБ выйдет пусть и с небольшими, но продажами валюты в рамках нетто-объемов от сделки со Сбербанком, хотя это может быть компенсировано небольшими покупками в рамках бюджетного правила… От текущих уровней мы ждем умеренного укрепления рубля в зону 70-72 рубля за доллар — до конца года, хотя краткосрочно возможна повышенная волатильность", — заключил он.