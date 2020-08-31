МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник повышается по основным биржевым индексам на фоне преобладания внешнего позитива.

Рост на западных фондовых площадок и рынка нефти поддерживает стоимость российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.46 мск прибавлял 0,35%, до 2991 пункта, а долларовый индекс РТС — 0,6%, до 1273 пунктов.

ОСТОРОЖНЫЙ РОСТ

Российский фондовый рынок в понедельник прибавляет на фоне позитивных сигналов с мировых рынков. Так, нефтяные фьючерсы сорта Brent повышаются на 0,7%, до 46,15 доллара за баррель. Игра на повышение в нефти идет на фоне сообщений о том, что Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в октябре сократит поставки каждого из своих сортов нефти на 30% против 5%-ного сокращения в предыдущие три месяца в соответствии с соглашением ОПЕК+.

Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая, одного из крупнейших мировых потребителей нефти, вырос до 55,2 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. А значение августа стало самым высоким с января 2018 года.

Внешний позитив поддерживается и преобладающим ростом основных западноевропейских фондовых индексов – в пределах 0,1%, американские фондовые фьючерсы прибавляют при этом 0,1-0,2%.

Инвесторы отыгрывают ослабление опасений за перспективы крупнейшей мировой экономики после сделанных на прошлой неделе заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла, Его заявления были восприняты рынками как возможность сохранения ФРС крайне низких процентных ставок на протяжении длительного периода времени.

В лидерах роста цены на российской площадке — акции "Яндекса" (+4,7%), "Фосагро" (+2,7%), "М.Видео" (+2,2%), АФК "Система" (+1,4%). Дешевеют акции "Магнита" (-1,8%), Polymetal (-1,3%), "Полюса" (-1,5%), "Мосбиржи" (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Росту рынков способствуют опубликованные в начале дня данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе Китая, который превысил прогноз, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Индекс РТС приближается к сопротивлению 1292 пункта, которое является двухнедельной вершиной. У индекса Мосбиржи аналогичное техническое препятствие находится на отметке 3056 пунктов. При сохранении благоприятной обстановки на мировых рынках, рынок может еще в начале недели преодолеть данные сопротивления. Однако индексу Мосбиржи будет труднее это сделать из-за ускорения роста рубля", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не устояли у внутридневных максимумов, а рублевый индикатор не смог удержать психологически важную отметку 3000 пунктов, хотя все же оставался в плюсе, отмечает Елена Кожухова их ИК "Велес капитал".

"Уверенный рост американских и нефтяных площадок во второй половине сессии мог бы помочь "быкам", но, если его не случится, фиксация утренней прибыли на российской фондовой площадке может продолжиться", — добавила она.

С учетом очередного быстрого восстановления и проявленной в очередной раз эластичности спроса на мировых товарных и фондовых рынках сегодня и по итогам недели вновь преобладают шансы повышения ведущих российских индексов акций, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". "Целевые диапазоны закрытия первого дня недели для индекса Мосбиржи составляют 2955-3015 пунктов", — оценил он.