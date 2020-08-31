МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 1 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (август) 53,5  
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июль) 1,11 1,08
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2020) 0,1% 4,3%
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль) -4,9% -2%
4:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2020) 8,4 млрд австрал. долл 13 млрд австрал. долл
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (август) 52,8 52,6
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,018%  
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (сентябрь) 0,25% 0,25%
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль) -1,6% -3,3%
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 53,5 52,7
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 51,9 52
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49 49
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 53 53
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (август) -18 тыс 1 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (август) 6,4% 6,4%
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 51,7 51,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 55,3 55,3
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,2%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,4%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 0,4% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (июль) 7,8% 8,0%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 53,6  
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август) 44,3 48,3
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август) 54,2 54,5
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API -4,524 млн барр  

 

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (август) 48,4  
  RUB Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Highland Gold — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента    
1-10 сент RUB Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Распадская — закрытие реестра для ВОСА (25.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 2,5 (1П2019) + 2,83 (фин) — див-д 2019 2,7 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2020) — див-д 2020