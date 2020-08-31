МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Акции американских компаний компании Apple и Tesla дорожают в первый день после проведенного сплита, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.35 акции Аpple дорожают на 2,13% до 127,43 доллара, Tesla — на 0,9%, до 446,87 доллара.

До сплита одна акция Аpple стоила больше 500 долларов, Tesla — свыше 2100 долларов за одну ценную бумагу.

Компания Apple в конце июля объявила о намерении провести сплит акций в соотношении один к четырем, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. Дробление акций было проведено после закрытия торгов понедельника, 24 августа, а обновленные торги начались сегодня. Это уже пятый сплит акций Apple с момента выхода компанией на биржу в 1980 году. Последнее дробление акций компании было в 2014 году в соотношении один к семи.

Американский производителей электромобилей Tesla ранее в августе также сообщил о намерении провести дробление акций, в соотношении один к пяти, чтобы сделать их более доступным для инвесторов.