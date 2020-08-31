МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки США в основном опускаются по своим индексам в понедельник после трех торговых сессий роста, проходивших на оптимизме вокруг восстановления и дальнейшего развития экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.49 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 0,43%, до 28529,9 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,33%, до 11734,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,08%, до 3504,56 пункта.

Индекс S&P 500 в августе вырос на 7,2% по итогам торгов пятницы, закрыв снижением всего четыре торговые сессии в этом месяце. По данным агентства Рейтер, такой рост индекса может обновить рекорд августа 1984 года.

Трейдеры с оптимизмом оценивают перспективы развития американской экономики, заострив внимание на слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который заявил о намерении регулятора скорректировать свою стратегию для достижения долгосрочной цели инфляции в среднем в 2%.

Рост индекса NASDAQ поддерживает рост цен на акции Aimmune Therapeutics. Бумаги компании дорожают почти в три раза после новостей о ее приобретении подразделением концерна Nestle — Nestle Health Science. Кроме того, аналитики полагают, что акции технологических компаний сейчас в целом более привлекательны для инвесторов, что способствует росту индекса.

Исполнительный директор Summit Financial LLC Стэн Грегор (Stan Gregor), чье мнение приводит агентство, полагает, что тем самым сейчас на рынке происходит перераспределение активов из "неработающих" секторов в "работающие". "Прямо сейчас эйфория заключается в том, чтобы надолго задержаться в технологическом секторе", — сказал он.