МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером, но уже более медленными темпами, чем днем, оставаясь при этом у максимумов с начала марта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% — до 46,03 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,47%, до 43,17 доллара за баррель. Днем цены росли более чем на 1%, достигая, таким образом, максимальных уровней с начала марта.

Несмотря на замедление роста цен, котировки по-прежнему остаются в "зеленой зоне". Инвесторы обратили внимание на сообщения СМИ о том, что Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в октябре сократит поставки каждого из своих сортов нефти на 30% против 5-процентного сокращения в предыдущие три месяца в рамках сделки ОПЕК+ по снижению добычи.

Кроме того, инвесторы с оптимизмом восприняли статистику из Китая, который является одним из крупнейших мировых потребителей нефти. Так, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в августе вырос до 55,2 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. Значение августа стало самым высоким с января 2018 года.