МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает расти к иене в понедельник вечером, восстанавливаясь после падения более чем на 1% в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск курс доллара к иене рос до 105,89 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,34 иены. Курс евро к доллару рос до 1,196 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1903 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 92,09 пункта.

В пятницу иена подорожала к доллару после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принял решение о своей отставке по причинам, связанным с состоянием здоровья.

При этом индекс доллара может показать среднемесячное снижение в августе уже четвертый месяц подряд. Такая тенденция может стать худшей с 2017 года.

Тем временем евро дорожает к доллару, несмотря на то, что статистика из Германии не оправдала ожидания аналитиков. Потребительские цены в Германии в августе в годовом выражении, по предварительной оценке, не изменились против дефляции на уровне 0,1% в июле. Эксперты прогнозировали годовую инфляцию на уровне 0,1%. При этом в месячном выражении цены снизились на 0,1% после сокращения на 0,5% в июле, хотя аналитики ждали снижения также на 0,5%.