МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота колеблется вечером последнего летнего дня около отметки нулевой динамики, после роста более чем на 2% на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,07%, или на 1,4 доллара, до 1973,3 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель рос, так же как незначительно прибавлял ещё утром. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,86%, до 28,308 доллара за унцию.

Некоторое давление на котировки сегодня оказывает коррекция, которая наблюдается на рынке после скачка стоимости золота более чем на 2% в минувшую пятницу, что было обусловлено динамикой доллара, который подешевел к иене сразу на 1% на новостях об отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ. А более дешёвый доллар делает золото более доступным для инвесторов со всеми прочими валютами.

Но даже коррекция, похоже, не слишком удаётся "медведям", поскольку инвестиционные перспективы драгметалла остаются радужными, что следует из оценок аналитиков.

"Ожидается, что золото снова протестирует максимумы. Не думаю, что что-то изменилось с точки зрения фундаментальных факторов", — отметил аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir), чье мнение приводит агентство Рейтер.