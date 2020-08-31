МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии закрыли торги в последний летний день снижением, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов французский индекс CAC 40 снизился на 1,11%, до 4947,22 пункта, немецкий DAX — на 0,71%, до 12940,6 пункта.

Торги на бирже Великобритании не проводились в понедельник в связи с национальным праздником, по итогам пятницы британский индекс FTSE 100 снизился на 0,61% — до 5963,57 пункта.

Единственные значимые макроданные поступили сегодня в Европе из её крупнейшей экономики — Германии. Потребительские цены в стране в годовом выражении, по предварительной оценке, в августе не изменились, после дефляции на уровне 0,1% в июле. В месячном выражении цены снизились на 0,1% после сокращения на 0,5% в июле. При этом аналитики прогнозировали годовую инфляцию на уровне 0,1% и снижение цен в месячном выражении на 0,5%.

Инвесторы также ожидают данных об инфляции в еврозоне, которые будут обнародованы завтра. Эксперты прогнозируют, что показатель в августе составил 0,2% против 0,4% месяцем ранее.