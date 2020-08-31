МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в последний день августа почти на 0,5% по индексу Мосбиржи, при этом за месяц вырос на 2% на фоне роста большинства отраслевых индексов, следует из данных торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,47% — до 2966,2 пункта, индекс РТС — на 0,55%, до 1258,6 пункта.

При этом индекс Мосбиржи по итогам августа вырос на 1,88%. Наибольшее снижение среди отраслевых индексов показал индекс электроэнергетики, опустившийся на 4,64%. В то же время, индекс телекоммуникаций вырос на 4,41%, индекс металлов и добычи — на 2,61%.